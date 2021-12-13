Asgari ücret son toplantı bugün mü? Yaklaşık 6 milyon işçinin heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sene bir araştırma yaparak, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sordu. Yapılan anket çalışmasının ardından asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta üçüncü toplantısını yapan komisyon, son kez toplanacak ve yeni ücreti belirleyecek. Peki, asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un 4. toplantı tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Ancak, kulislerde dolaşan bilgiye göre son toplantının pazartesi ya da salı günü yapılacağına işaret ediyor. Son toplantı tarihi belli olduğund ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler: