Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret son toplantı ne zaman? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında kritik haftaya girildi. Komisyon, son kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak ve yeni ücret belirlenecek. Ciddi artış beklenen asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Asgari ücret son toplantı bugün mü? Yaklaşık 6 milyon işçinin heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sene bir araştırma yaparak, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sordu. Yapılan anket çalışmasının ardından asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta üçüncü toplantısını yapan komisyon, son kez toplanacak ve yeni ücreti belirleyecek. Peki, asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un 4. toplantı tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Ancak, kulislerde dolaşan bilgiye göre son toplantının pazartesi ya da salı günü yapılacağına işaret ediyor. Son toplantı tarihi belli olduğund ahaber.com.tr'de olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler:
"RAHAT NEFES ALDIRACAK BİR SEVİYEDE TESPİT EDECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi. Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti. Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."
Asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha anlamlı olduğunu çünkü ekonomide dalgalanmaların yaşandığını dile getiren Bilgin, enflasyonist bir ortam nedeniyle asgari ücretin bu kadar tartışıldığını ve bu kadar çok önem atfedildiğini söyledi. Bilgin, "Bu süreci yönetirken, asgari ücret çalışanlarımızı, emekçilerimizi korusun, aynı zamanda Türkiye'nin bu süreçte, enflasyonist ortamda, salgın sonrası bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların aşağı yukarı başta bütün Avrupa ve gelişmiş ekonomileri büyük zorluklara soktuğu bir aşamada Türkiye'ye de bir rahat nefes aldırsın diyoruz. Bu düşünceyle rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşmeye de değinen Bilgin, "Geçtiğimiz günlerde memur konfederasyonlarıyla oturduk, konuştuk. Onlara şunu söyledik; 'Biz sizinle yaptığımız toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkı ortaya çıktığı zaman, onu bir sosyal refah payına dönüştürecek vaadin arkasında duruyoruz. O imzamızın da arkasındayız.' Biz Türkiye'nin emekçilerini koruyan bir ücret siyasetini, sosyal politika anlayışını benimsemiş bir yaklaşımı iktidarda temsil ediyoruz. Bunu sürdürmekte kararlıyız." diye konuştu.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret görüşmelerinde 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.070 - 4.090 TL arasında olabileceğini duyurdu. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yapıtığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRK-İŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik."
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
- Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk"" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? İşte detaylar...
- 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
- MAAŞLAR DEĞİŞİYOR! Çalışan, çalışmayan herkesi kapsıyor! 2.862 TL son kez hesaplara yatacak! Ocak ayından itibaren...