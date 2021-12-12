2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'nden geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması planlanırken, net rakamın da bu toplantı sonunda çıkması bekleniyor. İşte, 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı belli oluyor. 13 Aralık'ta yapılması beklenen 4. ve son toplantının ardından hem asgari ücretin hem de AGi'nin netleşeceği tahmin ediliyor.

İşte, asgari ücret ile ilgili önemli gelişmeler;