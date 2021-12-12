2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
2022 AGİ ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Geçim İndirimi'nin, farklı etkenlere göre değişim gösterdiği bilinmekte. Asgari ücret için üçüncü toplantı 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Asgari ücrette yaşanacak artışın yanında AGİ'nin alacağı son halde merak ediliyor. İşte, 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'nden geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması planlanırken, net rakamın da bu toplantı sonunda çıkması bekleniyor. İşte, 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücrete yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı belli oluyor. 13 Aralık'ta yapılması beklenen 4. ve son toplantının ardından hem asgari ücretin hem de AGi'nin netleşeceği tahmin ediliyor.
İşte, asgari ücret ile ilgili önemli gelişmeler;
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti. 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.
''ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ''
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi:
"Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz."
TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: ÜÇ KONUDA MUTABAKATA VARDIK
"Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."
AGİ ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK? İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARI
Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.
YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAK
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek. AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.
Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.
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