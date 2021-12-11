Asgari ücrette tarih belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti dördüncü yani son toplantıda belirleyecek. En az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verilen asgari ücrette bu sene yüksek zam beklentisi sürüyor. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak son toplantının tarihi henüz belli olmadı. Ancak, yapılan son açıklamalar toplantının pazartesi ya da salı günü gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. Dördüncü toplantının sona ermesinin ardından yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler: