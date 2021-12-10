En düşük 1.108,28 lira hesaplara yatacak! İlave Tediye ödemeleri ne zaman başlıyor, yatacak? 4D'li taşeron için tediye ödemeleri...
En düşük 1.108,28 lira hesaplara yatacak! İlave Tediye ödemeleri ne zaman başlıyor, yatacak? 4D'li taşeron için tediye ödemeleri... Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren tediye ödemeleri için geri sayım sona eriyor. Ek ödemelerin ilk yarısı 16 Temmuz'da hesaplara yatmıştı. 2021 yılının son günlerini yaşadığımız dönemde son taksidin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, İlave Tediye ödemeleri ne zaman başlıyor, yatacak? 4D'li taşeron için tediye ödemeleri...
İlave Tediye ödemeleri ne zaman başlıyor, yatacak? 4D'li taşeron için tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kamu işçisi hesaplarına yatacak ilave tediye ödemeleri için geri sayımını sürdürüyor. ek ödeme tarihi ve miktarı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre belli oldu. Vatandaşlar ödeme takvimini araştırmaya başladı. İşte, İlave Tediye ödemeleri ne zaman başlıyor, yatacak?
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?
Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.
İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.
Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.
İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.
Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.
Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.
2021 İLAVE TEDİYE MİKTARI NE KADAR?
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır. İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu hesaba göre en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek.
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