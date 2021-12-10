Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? İllere göre ödeme tarihleri...
Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Ormanı Bakanı Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu. Ödeme imkanından yararlanacak vatandaşlar, desteklerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. İşte, Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? İllere göre ödeme tarihleri...
Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi. Çiftçilere sağlanan tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? İllere göre ödeme tarihleri...
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bakan Pakdemirli "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira."
Bakan Pakdemirli tek tek destekleri sıraladı ve:
"Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL,
Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL,
Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL,
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL,
Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL" açıklamasında bulundu.
MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ
Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.
BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK
Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti.
Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.
64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ
Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti.
Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.
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