Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi. Çiftçilere sağlanan tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? İllere göre ödeme tarihleri...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Pakdemirli "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira."