Türkiye ve İtalya arasındaki hedef 20 milyar dolar! İşte verilen tarih

TİCARET ODALARI ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIYOR"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Ticaret odaları ağı olarak muhteşem çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri artırmak adına çok önemli işler başardıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gaiani, "Ortak bir çalışma oldu ancak ödülü sizlerin hak ettiğini düşünüyorum. Şehrin ve ülkenin iş adamlarının çabaları sayesinde ilişkilerimiz bu kadar güçlü. Buradaki aktör sizsiniz. Biz size sadece başarınızda kılavuz olabiliyoruz ve umarım ki başarılarınızın devamı da gelecek." değerlendirmelerinde bulundu.