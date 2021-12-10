10 Aralık Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 10 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL?

ABD'de, TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 6,8 artması bekleniyor.

Çin'de ise Çinli emlak devi Evergrande ve Kaisa borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang durumun piyasa gerçekliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi etkili olan temkinli duruşla birlikte New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Bugün de endeks vadeli işlem kontratlarında karışık seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da da gündemin odağında Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları bulunurken, bugün başta Almanya'da enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.