Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...

Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan C sınıfı Golf, B sınıfı Polo, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modellerinde fiyat güncellemesine gitti. İşte yeni Volkswagen, Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları…

Volkswagen daha önce 254.300 TL'ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL'ye, en pahalısı 511.400 TL'ye çıkıyor.