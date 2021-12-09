Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...
Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları... Dünyada devam eden çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında artış yaşanıyor. Son olarak fiyatlarında zam yapan Alman otomobil devi BMW’in ardından Volkswagen de yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatlarını paylaştı. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar fiyatlar için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları
Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan C sınıfı Golf, B sınıfı Polo, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modellerinde fiyat güncellemesine gitti. İşte yeni Volkswagen, Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları…
Volkswagen daha önce 254.300 TL'ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL'ye, en pahalısı 511.400 TL'ye çıkıyor.
Güncellenen 2021 Aralık fiyat listesi: - Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression TL387,000.00 - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺403,300.00 - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life ₺439,700.00 - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ₺511,400.00
Zamlı Volkswagen Golf fiyatları: Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺423,900.00 - Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺529,300.00 - Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺583,600.00 - Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺615,900.00 - Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺639,800.00 - Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺671,900.00
2021 T-Roc fiyatları: T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺650,000.00
Volkswagen Tiguan güncel fiyat listesi: - Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺696,900.00 - Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺779,200.00 - Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺831,000.00 - Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance ₺1,161,000.00 - Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line ₺1,242,100.00
Passat fiyatları: Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression ₺615,500.00 - Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺700,700.00 - Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺845,900.00 - Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business ₺1,118,700.00 - Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance ₺1,343,800.00
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...
- Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
- Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Adı Beşiktaş’la anılan Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?
- Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! 9 Aralık Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
- Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'tan kötü haber! Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında?
- Bu meslekte çalışanlara erken emeklilik formülü! 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Meslek kodu primi...
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…
- 13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!
- TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Altın fiyatları son durum: 9 Aralık gram ve çeyrek altın fiyarı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?
- Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim oldu?