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Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...

Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları... Dünyada devam eden çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında artış yaşanıyor. Son olarak fiyatlarında zam yapan Alman otomobil devi BMW’in ardından Volkswagen de yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatlarını paylaştı. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar fiyatlar için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları

Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan C sınıfı Golf, B sınıfı Polo, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modellerinde fiyat güncellemesine gitti. İşte yeni Volkswagen, Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları…

Volkswagen daha önce 254.300 TL'ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL'ye, en pahalısı 511.400 TL'ye çıkıyor.

Güncellenen 2021 Aralık fiyat listesi: - Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression TL387,000.00 - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺403,300.00 - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life ₺439,700.00 - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ₺511,400.00

Zamlı Volkswagen Golf fiyatları: Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺423,900.00 - Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺529,300.00 - Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺583,600.00 - Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺615,900.00 - Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺639,800.00 - Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺671,900.00

2021 T-Roc fiyatları: T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺650,000.00

Volkswagen Tiguan güncel fiyat listesi: - Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺696,900.00 - Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺779,200.00 - Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺831,000.00 - Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance ₺1,161,000.00 - Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line ₺1,242,100.00

Passat fiyatları: Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression ₺615,500.00 - Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺700,700.00 - Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺845,900.00 - Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business ₺1,118,700.00 - Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance ₺1,343,800.00

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