TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalıştı. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulundu.

2014-2021 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Akkol, 2021 Nisan ayından itibaren görevine İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak devam ediyor. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Akkol, TİSK'i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Buna ek olarak, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Otokoç Otomotiv ve Türk Traktör şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.