TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir? Asgari ücret görüşmelerinde TİSK ve teklifi gündem konusu oldu. Sosyal medyada da sıkça konuşulan konulardan birisi TİSK oldu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç; üç konuda mutabakata varıldığını söyledi. Koç; “5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var." ifadelerini kullandı. Peki; TİSK açılımı nedir?
TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantının sona ermesiyle birlikte TİSK gündem oldu. Toplantıda anlaşma sağlanamadı ve dördüncü görüşme yapılacağı vurgulandı. Toplantı sonrası açıklamalar yapılırken, TİSK hakkında da arama motorlarında yanıt aranıyor. Peki; TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı kimdir?
TİSK AÇILIMI NEDİR?
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 20 Aralık 1962 yılında kurulan TİSK, Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluştur.
TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL KİMDİR?
Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Akkol, 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun oldu.
İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başladı. Yurtdışı deneyimi sonrasında Türkiye'ye dönen Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı
2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalıştı. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulundu.
2014-2021 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Akkol, 2021 Nisan ayından itibaren görevine İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak devam ediyor. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Akkol, TİSK'i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Buna ek olarak, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Otokoç Otomotiv ve Türk Traktör şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
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- TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
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