Altın fiyatları son durum: 9 Aralık gram ve çeyrek altın fiyarı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı konusunda araştırmalar sürüyor. Kovid-19 salgınında ortaya çıkan micron varyantı ve küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. Altın fiyatlarının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak eden yatırımcılar, uzman açıklamalarını araştırıyor. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Canlı altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

İşte uzmanların güncel altın yorumları: