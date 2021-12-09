Altın fiyatları son durum: 9 Aralık gram ve çeyrek altın fiyarı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Altın alım ya da satım yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatlardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Uzmanlar altın konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı konusunda araştırmalar sürüyor. Kovid-19 salgınında ortaya çıkan micron varyantı ve küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. Altın fiyatlarının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak eden yatırımcılar, uzman açıklamalarını araştırıyor. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
İşte uzmanların güncel altın yorumları:
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TARİH
Küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirten uzmanlar, 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek FED toplantısı, ABD enflasyon verileri ve son olarak Merkez Bankası toplantısında alınacak kararların altın fiyatlarında önemli rol oynayacağını duyurdu.
Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Dün gün içerisinde 1779$ – 1794$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, 1785,67$ seviyesinden yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,65$ seviyesinde hareket ediyor. Dün %1,50 üzerine yükselen ve %1,5320 seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah saatlerinde %1,5160 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinin ise 96 seviyesinde hareket ettiği görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki göstergeleri incelediğimizde %1,40'lara varan düşüşün bir dip hareketi olabileceğininim ve getirinin önümüzdeki önemde yeniden %1,60 üzerini hedef alabileceğinin sinyalini erdiğini görüyoruz.
Diğer yandan dolar endeksindeki göstergelerin de yukarı yönlü sinyaller üretmekte olduğu dikkat çekiyor. BU çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde yukarı yönlü eğilimin ön planda olması değerli metallerdeki kazançların sınırlı kalmaya devam etmesine ve yol açabilir.
Mevcut teknik seviyelere baktığımızda aşağı 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri takip edilecek. Bugün yurt dışında ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi takip edilecek. Diğer yandan yarın ABD'den gelecek olan Kasım ayı TÜFE verilerinin bu haftanın en önemli verileri olduğunu hatırlatalım.
Şeker Yatırım
Euro'nun değer kazandığı dün, parite uzun bir aradan sonra sert yükseliş göstererek 1.1343 seviyesinden kapandı. USDTRY önceki günkü düşüşünü devam ettiremedi ve günü yükselişle 13.6544'ten tamamladı. Ons altın ise 100 ve 200 günlük ortalamaların buluştuğu 1792 direnci aşamadı. Gün içi zirvesinden 10 dolar aşağıda 1782 dolar düzeyinden günü sonlandırdı. Çin'de üretici fiyatları enflasyonu Kasım ayında, son 26 yılın en yüksek seviyesinden gerileyerek %12.9'luk artışta kaldı. Öte yandan Brezilya Merkez Bankası, faizi 150 baz puan artırdı ve sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı. Banka, enflasyon riskleri sonlanıncaya dek sıkı para politikası duruşunu devam ettireceğinin de altını çizdi.
Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1780 ve 1771 seviyeleri destek oluşturabilir. Alımların artması halinde ise 1790 ve 1806 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1786 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Sakin veri akışı ons altını bekleyiş havasına sokuyor. Değerli metalde direnç bölgelerine yükselişler görülse de bu seviyeleri aşma konusunda başarısız kalıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 96, ABD 10 yıllıkları %1.51 yakınlarından geçiyor. Bugün haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altına yön vermeye devam edebilir. Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar oynaklık yaratabileceğinden yakından izlenmeli.
Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının altında zayıf seyrini sürdürmesine karşın destek bölgelerinden güç almaya devam ediyor. Geri çekilmelerde 1770 ve 1760 destekleri öne çıkıyor. Yükselişlerde 50 ve 200 günlük ortalamaların kesiştiği 1791 seviyesi önemini koruyor. Dün bu seviye yakınlarına yükselen ons altın bu bölgeyi geçemeyerek geri çekildi. Bu seviye altında alım yönlü pozisyonlanmalar için temkinli olmakta fayda var. Direnç bölgelerine yükselişlerde satış baskısı gelebilir. Bununla beraber 1791 üzerinde kalıcı seyirler ons altını tekrar 1800 bandı üzerine taşıyabilir.
Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları son durum: 9 Aralık gram ve çeyrek altın fiyarı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?
- Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim oldu?
- Kapıcı maaşı ne kadar oldu? 2022 kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar kaç TL?
- Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Son dakika açıklaması
- Evde bakım maaşı 2022! Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda evde bakım maaşı kaç TL olacak?
- Yeni asgari ücret açıklanıyor... 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?
- AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte asgari geçim ücretleri...
- 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda işsizlik maaşı zamlandı mı? 2022’de işsizlik maaşı kaç TL?
- MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?
- Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL?
- 2022 asgari ücret net brüt ne kadar oldu? 2022 asgari ücret son dakika net brüt zam oranı! Asgari ücretli AGİ’yle ne kadar alacak?