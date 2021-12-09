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Son dakika: Borsa İstanbul bir kez daha rekor kırdı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Son dakika: Borsa İstanbul bir kez daha rekor kırdı!

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul, günü yüzde 1,34’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34'lük yükselişle tamamladı. Endeks 26,90 puan artışla 2.031,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kazandı.

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