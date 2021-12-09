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Kapıcı maaşı ne kadar oldu? 2022 kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Kapıcı maaşı ne kadar oldu? 2022 kapıcı apartman görevlisi maaşı ne kadar kaç TL?

2022 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar? 2022 yılında kapıcı maaşlarının ne kadar olacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Kapıcıların maaşlarında her yıl asgari ücret zammıyla birlikte artış yaşanıyor. Apartman görevlisi olarak çalışan kişilerin yeni yılda alacakları ücret değişiklik gösteriyor. 01 Ocak 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihleri arası brütten nete konut kapıcı maaşı hesaplaması yeniden yapılacak. Peki, 2022 kapıcı maaşı ne kadar oldu?

Kapıcı maaşı ne kadar oldu? Kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar? 2022 kapıcı maaşı gündemde sorgulanan konulardan birisi oldu. Kapıcılar bu yıl kaç lira maaş alacağını merak ediyor. Asgari ücret zamlarıyla birlikte kapıcı maaşlarında da değişiklik yaşanıyor. Yeni yılda kapıcıların alacağı ücret merak edilen konuların başında geliyor. Peki; 2022 kapıcı maaşı ne kadar oldu?

KAPICI MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında kapıcı maaşları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte kapıcı maaşlarının da yeniden hesaplaması bekleniyor.

2021 KAPICI MAAŞLARI NE KADARDI?

2021 yılında yapılan asgari ücret artışı ile Apartman görevli maaşlarında da artış yapılmıştır.

Belirlenen brüt ücret 3.577,50 TL oldu.

Sigorta primi işçi payı olarak 500,85 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı olarak 35,78 TL

Toplamda 536,63 TL kesinti yapılacak.

Net ücret ise 3.040,88 TL olarak güncellenmiştir.

Ayda yapılacak olan fazla mesai 1 saat için ödenecek Brüt ek ücret 15,90 TL, Net ek ücret ise 13,52 TL, Sözleşmeye göre 2 katı veya 1,5 katı olarak ödeme yapılacağı var ise katsayı ile çarpılmalıdır.

EMEKLİ KAPICI ÇALIŞTIRMAK YASAL MI?

Kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışmaya devam etme hakları vardır. Bu durumda;

Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmaz.
Normal çalışanların sahip olduğu tazminat hakkı ve diğer özlük haklarına sahiptirler.
Yukarıda emekli kapıcıların maaşı ne kadar kısmında ödenmesi gereken net maaş tutarı verilmiştir.
Apartman görevlisi maaş bordrosu kısmında verilen bordroya uygun olarak bordro düzenleyebilirsiniz.
Emekli apartman görevlisi maaşına ilave olarak aylık brüt ücreti üzerinden %32 oranında SGK primi ödenir.

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