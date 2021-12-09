Kapıcı maaşı ne kadar oldu? 2022 kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar kaç TL?

Ayda yapılacak olan fazla mesai 1 saat için ödenecek Brüt ek ücret 15,90 TL, Net ek ücret ise 13,52 TL, Sözleşmeye göre 2 katı veya 1,5 katı olarak ödeme yapılacağı var ise katsayı ile çarpılmalıdır.

EMEKLİ KAPICI ÇALIŞTIRMAK YASAL MI?

Kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışmaya devam etme hakları vardır. Bu durumda;

Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Normal çalışanların sahip olduğu tazminat hakkı ve diğer özlük haklarına sahiptirler.

Yukarıda emekli kapıcıların maaşı ne kadar kısmında ödenmesi gereken net maaş tutarı verilmiştir.

Apartman görevlisi maaş bordrosu kısmında verilen bordroya uygun olarak bordro düzenleyebilirsiniz.

Emekli apartman görevlisi maaşına ilave olarak aylık brüt ücreti üzerinden %32 oranında SGK primi ödenir.