Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim oldu?
Beşiktaş teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Süper Lig’de ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kötü gidişe dur diyemeyen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın görevinden istifa etti. Yalçın’ın istifa kararının ardından Beşiktaş teknik direktörü kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gözler kulübün Twitter hesabından yapılacak açıklamaya çevrildi.
Beşiktaş teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim? Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen ve mağlubiyet serisine giren Beşiktaş'ta kötü gidişe dur diyemeyen teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Yalçın'ın istifasının ardından takımda kimin teknik direktör olacağı merak edilmeye başlandı. Peki; Beşiktaş teknik direktörü kim oldu?
BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
Beşiktaş'ta yaşanan kötü gidişat sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın göreve devam etmeme kararı aldı. Yalçın, bugün yapılan antrenmana katılmazken, takımı yardımcı antrenör Murat Şahin çalıştırdı. Sergen Yalçın, istifasını bugün Başkan Ahmet Nur Çebi'ye verdi. Çebi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.
Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörünün kim olduğu ise henüz açıklanmadı. Bu sürede yardımcı antrenör Murat Şahin'in takımın başında olması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Ligde üst üste gelen başarısız sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de puansız kapatan siyah-beyazlılarda, 49 yaşındaki teknik adam göreve devam etmeme kararı aldı. 4-0 kaybedilen Giresunspor maçının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşen ve görevde kalması istenen Sergen Yalçın, Çebi'nin desteği sonrasında görevine devam etmişti.
Ancak Kasımpaşa beraberliği ve ardından gelen Borussia Dortmund yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın, gidişatın düzelmeyeceğini belirterek istifa kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, her fırsatta kendisine destek olduğunu açıklarken, yakın çevresine de "Ben hocayla yola devam etmek isterim. Ancak kendisi devam etmek istemezse anlayışla karşılarım" ifadelerini kullandı.
YENİ ADAYLAR MASAYA YATIRILACAK
Sergen Yalçın sonrasında yeni hoca adayları da gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte ilk akla gelen isim Şenol Güneş olsa da, yönetimde tecrübeli hoca konusunda fikir ayrılığı var. Milli Takım'daki performansı tartışılan Güneş yerine, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiği dönemdeki gibi genç bir isim düşünülüyor.
Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konu gündemin ilk maddesi olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise yeni teknik direktör konusunda acele etmemekten yana. Bugün yapılan antrenmana Sergen Yalçın katılmazken, takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı. Hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında da yedek kulübesinde Murat Şahin'in yer alması bekleniyor.
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