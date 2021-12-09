Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Sergen Yalçın’ın istifası sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim oldu?

YENİ ADAYLAR MASAYA YATIRILACAK

Sergen Yalçın sonrasında yeni hoca adayları da gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte ilk akla gelen isim Şenol Güneş olsa da, yönetimde tecrübeli hoca konusunda fikir ayrılığı var. Milli Takım'daki performansı tartışılan Güneş yerine, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiği dönemdeki gibi genç bir isim düşünülüyor.

Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konu gündemin ilk maddesi olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise yeni teknik direktör konusunda acele etmemekten yana. Bugün yapılan antrenmana Sergen Yalçın katılmazken, takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı. Hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında da yedek kulübesinde Murat Şahin'in yer alması bekleniyor.