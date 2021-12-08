Altını olanlar için kritik gün! Hazırlığınızı buna göre yapın! Uzmanlardan üst üste uyarılar... Anlık Altın Dolar Euro kuru

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Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Eğer enflasyon verilerinde yükselme meydana gelirse, altın fiyatları da bu durumdan etkilenecek ve yukarı yöne gidecek.