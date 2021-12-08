Altını olanlar için kritik gün! Hazırlığınızı buna göre yapın! Uzmanlardan üst üste uyarılar... Anlık Altın Dolar Euro kuru
Altın son dakika haberi... ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine odaklanan piyasaları sıcak saatler bekliyor. Uzmanlar, altını olan vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğinin altını çizerken, enflasyon yükselirse altın fiyatlarının da yukarı çıkacağı konusunda hemfikir. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altında son durum ne? Anlık Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatları...
Altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün yeniden 784,2 liraya yükseldi.
HESABINIZI BUNA GÖRE YAPIN
Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Eğer enflasyon verilerinde yükselme meydana gelirse, altın fiyatları da bu durumdan etkilenecek ve yukarı yöne gidecek.
784.2'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 784,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın Dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 1,2 azalışla 779,5 liradan tamamladı.
YENİDEN YÜKSELDİ
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 786,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.
VERİLER BEKLENİYOR
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.
BİN 790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 786,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.270,00 lira, Cumhuriyet altını 5.201,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 786,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|779,80
|780,00
|785,80
|786,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|5.140,00
|5.161,00
|5.180,00
|5.201,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|711,35
|715,35
|716,80
|720,80
|Lira(Tam) Ziynet
|5.023,00
|5.043,00
|5.062,00
|5.082,00
|Yarım Ziynet
|2.512,00
|2.522,00
|2.531,00
|2.541,00
|Çeyrek Ziynet
|1.256,00
|1.261,00
|1.265,00
|1.270,00
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
- 2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor?
- Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...
- Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...
- Aralık ayın enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Aralık ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanır?
- 8 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- JTI zamlı fiyat listesi son dakika: 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Taşeron işçilere yıl sonu müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
- Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü?
- Son dakika gelişmesi: Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi?