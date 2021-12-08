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Altını olanlar için kritik gün! Hazırlığınızı buna göre yapın! Uzmanlardan üst üste uyarılar... Anlık Altın Dolar Euro kuru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Altını olanlar için kritik gün! Hazırlığınızı buna göre yapın! Uzmanlardan üst üste uyarılar... Anlık Altın Dolar Euro kuru

Altın son dakika haberi... ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine odaklanan piyasaları sıcak saatler bekliyor. Uzmanlar, altını olan vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğinin altını çizerken, enflasyon yükselirse altın fiyatlarının da yukarı çıkacağı konusunda hemfikir. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altında son durum ne? Anlık Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatları...

Altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün yeniden 784,2 liraya yükseldi.

HESABINIZI BUNA GÖRE YAPIN

Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Eğer enflasyon verilerinde yükselme meydana gelirse, altın fiyatları da bu durumdan etkilenecek ve yukarı yöne gidecek.

784.2'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 784,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın Dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 1,2 azalışla 779,5 liradan tamamladı.

YENİDEN YÜKSELDİ

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 786,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

BİN 790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 786,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.270,00 lira, Cumhuriyet altını 5.201,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 786,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 779,80 780,00 785,80 786,00
Cumhuriyet Ata Lira 5.140,00 5.161,00 5.180,00 5.201,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 711,35 715,35 716,80 720,80
Lira(Tam) Ziynet 5.023,00 5.043,00 5.062,00 5.082,00
Yarım Ziynet 2.512,00 2.522,00 2.531,00 2.541,00
Çeyrek Ziynet 1.256,00 1.261,00 1.265,00 1.270,00

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