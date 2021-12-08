Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın neden düşüyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları için son dönemdeki yükselişlerle beraber yıllık kazanç yüzde 70'i aşarken, altın gram fiyatı için kritik öneme sahip ons altın fiyatında baskılanma sürüyor. Ons altın fiyatı için odak noktası Fed oldu. İşte, Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ALTIN ONS FİYATI POWELL İLE BASKILANDI: GÜNDEM ERKEN SIKILAŞMA HAMLESİ GELİR Mİ?

Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1800 dolar psikolojik bandının altına çekildi.

Yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.