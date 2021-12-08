Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın gram fiyatı Aralık ayına da hızlı girdi. Kasım ayına 550 TL düzeyinde başlayan ve ayı yüzde 40’ın üzerinde getiri ile tamamlayan gram altın fiyatları Aralık ayında yeni rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı üzerinde dolar kuru ve ons altın fiyatındaki hareketler etkili olurken, yatırımcılar ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularını araştırmayı sıklaştırdı. İşte, Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Altın neden düşüyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları için son dönemdeki yükselişlerle beraber yıllık kazanç yüzde 70'i aşarken, altın gram fiyatı için kritik öneme sahip ons altın fiyatında baskılanma sürüyor. Ons altın fiyatı için odak noktası Fed oldu. İşte, Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
ALTIN ONS FİYATI POWELL İLE BASKILANDI: GÜNDEM ERKEN SIKILAŞMA HAMLESİ GELİR Mİ?
Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1800 dolar psikolojik bandının altına çekildi.
Yurt içinde gram altın fiyatları ise son dönemde dolar kuru ile kendini yön buluyor.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI FED'DE OLACAK
Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı 1760 dolara kadar çekildi.
Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.
ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.
Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 11 AYDA YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI
Gram altın fiyatları yeni haftada 795 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 795 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.
Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 140 dolar olarak dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER
Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 22 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.252,00
SATIŞ (TL) 1.281,00
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ALIŞ (TL) 785,55
SATIŞ (TL) 785,68
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 4.996,00
SATIŞ (TL) 5.095,00
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- Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
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