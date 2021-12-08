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Emeklinin beklediği seyyanen zam için flaş gelişme: Taban aylık artışı gündemde! Milyonların yüzü Ocak zammıyla gülecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Emeklinin beklediği seyyanen zam için flaş gelişme: Taban aylık artışı gündemde! Milyonların yüzü Ocak zammıyla gülecek

Emeklinin merakla beklediği Ocak zammıyla ilgili flaş gelişmeler var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam ve taban aylık artışı gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Emekliye seyyanen zam ile iyileştirme yapılsın" çağrısında bulundu. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği tüm ayrıntılar...

Ocak ayında zam almaya hazırlanan emekliler için 2 yeni düzenleme gündemde.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem seyyanen zam hem de taban aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

'MÜJDE BEKLİYORUZ

TÜED Başkanı Kazım Ergün, son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız'dan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir" dedi. Ergün, daha önce de taban aylıkların asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşımıştı.

Asgari ücretin halen net 2 bin 825 lira olduğunu belirten Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" açıklaması yapmıştı.

2 BİN TL FORMÜL

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz zammıyla taban tutar ek ödeme dahil bin 626 lira çıktı. Taban aylık 2 bin liraya yükseltilirse maaşı 2 bin liranın altında olanların, asgari ücrete eşitlenirse de asgari ücretin altında kazancı olanların geliri artacak.

Taban emekli aylığının yükseltilmesi dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. Kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında düzenlemeden yararlanacak.

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