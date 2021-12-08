Emeklinin beklediği seyyanen zam için flaş gelişme: Taban aylık artışı gündemde! Milyonların yüzü Ocak zammıyla gülecek

2 BİN TL FORMÜL

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz zammıyla taban tutar ek ödeme dahil bin 626 lira çıktı. Taban aylık 2 bin liraya yükseltilirse maaşı 2 bin liranın altında olanların, asgari ücrete eşitlenirse de asgari ücretin altında kazancı olanların geliri artacak.