4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüzbinlerce kamu işçisi yılbaşı öncesinde tediye ödemeleri alacak. En az bin 108 Türk lirası ödenecek. Yüzbinlerce kamu işçisi ödemeden faydalanacak. İşte, 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..

Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemeleri için geri sayım başladı.