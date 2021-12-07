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4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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4D’li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..

4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi.. Binlerce kamu işçisi aralık ayında ikramiye ödemesi alacak.13 günlük ödeme 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödeme tutarları maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. İşte, 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..

4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüzbinlerce kamu işçisi yılbaşı öncesinde tediye ödemeleri alacak. En az bin 108 Türk lirası ödenecek. Yüzbinlerce kamu işçisi ödemeden faydalanacak. İşte, 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..

Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemeleri için geri sayım başladı.

KİME, NE KADAR?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak. Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

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