Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu! İspanya ve Yunanistan'ı 3'e katladık
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında ilk sıraya yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısında AB ülkelerinin tümünü geride bırakan Türkiye, koyun varlığında en yakın rakibi İspanya'yı, keçi sayısıyla da Yunanistan'ı 3'e katladı.
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında ilk sıraya yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de 2020 yılında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısı AB ülkelerini geride bıraktı.
Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş hayvan sayısı 76 milyon 462 bin oldu.
Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 789 binle Fransa alırken, onu en yakın 11 milyon 301 binle Almanya, 6 milyon 636 binle İspanya, 6 milyon 529 binle İrlanda ve 6 milyon 400 binle İtalya izledi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 158 bin olarak belirlendi.
Böylece Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında Fransa'yı geçerek ilk sırada yer aldı.
AB ülkelerinde küçükbaş hayvan sayısı ise 2020 yılında toplam 75 milyon olarak belirlendi.
Bu dönemde, AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 15 milyon 439 binle İspanya aldı. Onu en yakın 10 milyon 464 binle Romanya, 8 milyon 260 binle Yunanistan, 7 milyon 301 binle Fransa, 7 milyon 34 binle İtalya ve 3 milyon 877 binle İrlanda izledi.
Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı 54 milyon 113 bin olurken koyun varlığı 42 milyon 127 bin olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı neredeyse 3'e katladı.
AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 3 milyon 568 binle Yunanistan aldı. Onu en yakın 2 milyon 651 binle İspanya, 1 milyon 630 binle Romanya, 1 milyon 432 binle Fransa, 1 milyon 65 binle de İtalya takip etti.
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