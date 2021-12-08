Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu! İspanya ve Yunanistan’ı 3’e katladık

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş hayvan sayısı 76 milyon 462 bin oldu.

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 789 binle Fransa alırken, onu en yakın 11 milyon 301 binle Almanya, 6 milyon 636 binle İspanya, 6 milyon 529 binle İrlanda ve 6 milyon 400 binle İtalya izledi.