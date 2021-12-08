JTI zamlı fiyat listesi son dakika: 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTI sigara zammı son dakika... Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait markalara zam geldi. Bugün Philip Morris grubuna ait sigaralara yapılan 2'şer TL'lik zammın ardından diğer sigara markalarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. JTI sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

JTI SİGARA ZAMMI NE KADAR?

9 Aralık'tan itibaren geçerli olacak JTI zamlı sigara fiyatları şu şekilde: