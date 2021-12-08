JTI zamlı fiyat listesi son dakika: 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu?
JTI sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bugünden itibaren Philip Morris grubuna yapılan 2'şer TL'lik zammın ardından gözler JTI grubuna çevrilmişti. JTI grubundan sigara fiyatlarına 2'şer TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Peki, 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
JTI sigara zammı son dakika... Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait markalara zam geldi. Bugün Philip Morris grubuna ait sigaralara yapılan 2'şer TL'lik zammın ardından diğer sigara markalarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. JTI sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...
JTI SİGARA ZAMMI NE KADAR?
9 Aralık'tan itibaren geçerli olacak JTI zamlı sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
İşte güncel sigara fiyatları:
Philip Morris
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
L&M: 17,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
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