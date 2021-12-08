Taşeron işçilere yıl sonu müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Taşeron işçi 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediye ödemeleri için tarih belli oldu. İşçilere yıl sonu müjdesi olan 4. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte yılın son tediye ödemelerinin yapılacağı tarih...
Her yıl taşeron ve kamu işçilerine 52 günlük ikramiye veriliyor. 4 taksit şeklinde 13'er günlük hesaplara yatırılan ikramiyelerin son taksit ödemesi için tarih belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2021 4. ilave tediye ödeme takvimi netleşmiş oldu. 13 günlük ilave tediyelerin ne zaman yatacağını merak eden işçiler, internet üzerinden ödeme takvimini araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. Buna göre, yılın son taksiti olan 4. taksit ilave tediye ödemeleri 17 Aralık'ta verilecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.
YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR
Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.
Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JTI zamlı fiyat listesi son dakika: 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Taşeron işçilere yıl sonu müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
- Diyarbakır'da öldürülüp cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın katili kim? Kayıp Kübra Ekin mi öldürdü?
- Son dakika gelişmesi: Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi?
- Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 asgari ücret son toplantı ne zaman?
- KYK sonuçları heyecanla bekleniyor! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- JTI sigara zammı var mı? 8 Aralık Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel liste!
- BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, LM ne kadar?
- Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? Güncel fiyatlar!
- 8 Aralık Marlboro fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Edge, Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL? Güncel fiyat listesi