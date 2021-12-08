Taşeron işçilere yıl sonu müjdesi! 4D’li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Her yıl taşeron ve kamu işçilerine 52 günlük ikramiye veriliyor. 4 taksit şeklinde 13'er günlük hesaplara yatırılan ikramiyelerin son taksit ödemesi için tarih belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2021 4. ilave tediye ödeme takvimi netleşmiş oldu. 13 günlük ilave tediyelerin ne zaman yatacağını merak eden işçiler, internet üzerinden ödeme takvimini araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. Buna göre, yılın son taksiti olan 4. taksit ilave tediye ödemeleri 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.