Son dakika: Borsada tarihi rekor: 2000 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da tarihi gün. BIST 100 endeksi psikolojik eşik olan 2000 puanı aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2000 puanın üzerini test etti.