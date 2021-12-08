Son dakika: Borsada tarihi rekor: 2000 puanın üzerine çıktı
Son dakika haberi... Son dönemde yükseliş trendini gittikçe güçlendiren Borsa İstanbul, yeni güne 0,45 artışla 1.997 rekor açıklışla başladı. Açılışın ardından Borsa İstanbul, psikolojik eşiği aşarak 2000 puanı gördü ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da tarihi gün. BIST 100 endeksi psikolojik eşik olan 2000 puanı aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2000 puanın üzerini test etti.
BORSA İSTANBUL'DA REKORLAR SERİSİ SÜRÜYOR
Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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