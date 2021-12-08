Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu. Çiftçilere destek olmak amacıyla kuraklık ödemesi için tarih verildi. Yapılan açıklama sonrasında kuraklık destek ödemelerinin yatacağı tarih merak edildi. İşte, Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Topantısı sonrasında çiftçilerin merakla beklediği müjdeyi duyurdu. Çiftçilere ödenecek kuraklık destek için tarih verildi. İşte, Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ...
Cari açığımızı da cari fazlaya döndürdüğümüzde bu artışı gerçekleştirmek için gereken kaynak zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bunun için iş insanlarımızı, girişimcilerimizi, sanayicilerimizi, işletmecilerimizi, çiftçilerimizi çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz.
Ödemelerin Aralık ayının ikinci yarısında hesaplarda olacağının müjdesini verdi.
ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?
* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,
* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.
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