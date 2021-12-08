Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Topantısı sonrasında çiftçilerin merakla beklediği müjdeyi duyurdu. Çiftçilere ödenecek kuraklık destek için tarih verildi. İşte, Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ...

Cari açığımızı da cari fazlaya döndürdüğümüzde bu artışı gerçekleştirmek için gereken kaynak zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bunun için iş insanlarımızı, girişimcilerimizi, sanayicilerimizi, işletmecilerimizi, çiftçilerimizi çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz.