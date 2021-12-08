Aralık ayın enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Aralık ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında yüzde 3.51 oranında artış göstermişti. İşte, Aralık ayın enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Aralık ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanır?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %3.51 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %21.31 oldu. 2021 Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan olurken, en çok olan karnabahar ise ucuzladı. 2021 Aralık enflasyon rakamları ise Ocak ayında belli olacak.