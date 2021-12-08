08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kayseri Havalimanı 1 milyon 539 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı 1 milyon 539 bin yolcuya hizmet verdi

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
ABONE OL
Kayseri Havalimanı 1 milyon 539 bin yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 125 bin 823, dış hat yolcu trafiği 25 bin 320 oldu. Böylece kasımda toplam 151 bin 143 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında, Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 961, dış hatlarda 220 olmak üzere toplamda bin 181'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 1.568 ton oldu.

2021 yılının 11 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 539 bin 330, uçak trafiği 12 bin 628, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 18 bin 925 ton olarak gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA