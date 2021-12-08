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Son dakika: Borsa İstanbul günü rekorla kapattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika: Borsa İstanbul günü rekorla kapattı

Son dakika haberleri... Borsa, günü yüzde 1,19’luk yükselişle rekor seviyede tamamladı. Endeks, 23,51 puanlık artışla 2.004,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 23,51 puanlık artışla 2.004,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi 2,21 değer kazandı.

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