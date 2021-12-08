8 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste...

8 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Aralık ayı ödemelerinin hangi gün yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 8 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021 Aralık ayına ilişkin ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.