Sağlık çalışanlarına seyyanen zam müjdesi! 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? Ek zam açıklaması
Sağlık çalışanlarına seyyanen zam ne zaman yapılacka? Milyonlarca memura enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler sağlık çalışanlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına seyyanen zam ve ile ilgili detayları açıkladı. Peki, seyyanen zam ile 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Sağlık çalışanlarına ek zam yapılacak mı? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memura müjdeli haber geldi. Memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacağı duyurulduktan sonra sağlık çalışanı zammı merak edilmeye başlandı. Peki, seyyanen zam ile 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
SAĞLIK ÇALIŞANINA SEYYANEN ZAM NE ZAMAN VERİLECEK?
4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldı. Ek protokol ile yapılacak zammın, Ocak ayının 15'ine ilk maaşlarına yetişecek şekilde çalışamaların yapıldığı bildirildi.
MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA
Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret ederek memura ek zam talebini iletti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"3600 ve ek gösterge meselesini asgari ücret belli olduktan sonra hemen gündeme alıp çalışacağız" dedi. Yalçın, Bakan'la görüşmede kapsayıcı ek zam için ivedi adım atılması, ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili komisyonun çalışmaya başlaması konularını değerlendirdiklerini söyledi. Yalçın, "Toplu sözleşmede beraber çalışılmak üzerinde uzlaşılan ve karar yansıtılan iki başlığı 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunu hem de 1 Eylül-30 Kasım arasındaki ekonomik hareketliliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı dikkate alan, kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki talebimizi paylaştık.
Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik" dedi. Yalçın, Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "Bu konuda mutabık kaldık. Ocak ayının 15'ine ilk maaşlarına yetişecek şekilde şu anki mutabakatımız ve konuştuğumuz konu bu. Buna yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız"
DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM
Doktorlara ve sağlık çalışanlarına verilecek ücreti değerlendiren Yalçın, sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesinin çok sağlıklı olmadığını belirterek, "Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin kapsamı içerisindedir. Toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir. Yoksa toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir.
Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokol ile alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkla bir araya gelmiş olacak" dedi.
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