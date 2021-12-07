Sağlık çalışanlarına seyyanen zam müjdesi! 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? Ek zam açıklaması

Sağlık çalışanlarına ek zam yapılacak mı? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memura müjdeli haber geldi. Memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacağı duyurulduktan sonra sağlık çalışanı zammı merak edilmeye başlandı. Peki, seyyanen zam ile 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK ÇALIŞANINA SEYYANEN ZAM NE ZAMAN VERİLECEK?

4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldı. Ek protokol ile yapılacak zammın, Ocak ayının 15'ine ilk maaşlarına yetişecek şekilde çalışamaların yapıldığı bildirildi.