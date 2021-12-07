Bugünkü döviz kurları son durum: 7 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru

Euro ve dolar ne kadar oldu? Dolar/TL uluslararası piyasada dün, günü yüzde 0,7 artışla 13,8083'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,7930 seviyesinde başladı. Küresel piyasalarda Omicron varyantına ilişkin gelişmeler takip edilirken, varyanta ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyor. Peki, bugünkü döviz kurları son durum nedir? 7 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

İşte 7 Aralık canlı döviz kurları: