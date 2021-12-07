Bitcoin ve altcoindeki düşüş korku satışı yapanları batırdı! Boğa başlayacak mı? Bitcoin ve altcoinler yükselecek mi?

"Yurtdışında 19-20 Aralık civarlarında Noel tatili var, o tarihe kadar bu seviyelerde seyreder. Ben bu hareketleri piyasada büyük balina denilen büyük yatırımcılara bağlıyorum. Piyasanın büyük kısmını elde tutuyorlar. Yüksekten satıp düşükten topluyorlar. O arada olan küçük yatırımcılara oluyor. Bilmeden işlem yaptığı için bu piyasalarda Türkiye'den çok kişi batıyor. Para kazanan da var ama zor bir piyasa, kimse borç alarak, kredi çekerek yatırım yapmasın."

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