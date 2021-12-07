Bitcoin ve altcoindeki düşüş korku satışı yapanları batırdı! Boğa başlayacak mı? Bitcoin ve altcoinler yükselecek mi?
Kripto paralardaki düşüş yatırımcıların korku satışı yapmasına ve büyük zararların yaşanmasına neden oldu. Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüşün kısa sürede geri toplanması ellerindeki koinleri korkudan satanların adeta batmasına neden oldu. Peki Bitcoin ve altcoinler düşmeye devam edecek mi? Altcoin boğası ne zaman gelecek?
Kripto para piyasaları koronavirüs salgınının Omicron varyantı ve küresel ekonomik kriz nedeniyle 3 günlük bir düşüşle karşı karşıya kaldı. 57 bin dolardan 57 bin dolardan başlayan süreç cumartesi günü 42 bin dolara atılan iğne ile tamamlandı. Gün 50 bin dolar ile kapandı ve yükseliş yeniden başladı. Peki bundan sonra Bitcoin'de ne olacak? Kripto paralar düşecek mi? Altcoin boğası başlayacak mı?
KORKU SATIŞLARI YAPILDI
Küresel kriz kripto paraları da etkiledi. Bitcoin öncülüğünde birçok kripto para adeta yere çakıldı. Altcoinlerdeki düşüş de milyonlarca yatırımcıyı korkuttu ve satışların yapılmasına neden oldu.
Cumartesi günü yaşanan düşüşte 400 bin yatırımcının taşıdığı 2.5 milyar dolarlık kripto para pozisyonu tasfiye oldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 30 düşüşle 1.82 trilyon dolara geriledi. Evergrande'nin batma riskinin artması, şirket yetkililerinin hükümet tarafından çağrılması satış pozisyonlarını tetikledi.
KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Milliyet'in haberine göre Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, piyasanın geçen haftaki sert ve iki haneli düşüşünün ardından toparlanmaya çalıştığını belirterek, "Düşüşün ardından Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paralardaki oynaklığa işaret ederek, regülasyon söylemlerinde bulunması kripto para fiyatlamalarında yükselişe geçilmesine neden oldu. Dip arayışında olan piyasanın korku endeksindeki düşüş ve makro piyasaların geneli bir miktar daha düşüş olabileceği, Ethereum'un 3.900 dolar seviyesini aşağı kırması ile bu düşüşe önderlik edebileceği ve yüzde 10'luk aşağı yönlü bir marjının olduğuna işaret ediyor." dedi.
Çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Süllü, "Fakat yatırım yapmak isteyen yatırımcılar dip seviyesi aramak yerine, geniş aralıklarla ortalama maliyet oluşturarak Bitcoin'in 40.000 dolar bandında olduğu seviyelerden kendilerine kripto para sepeti yapabilirler. Uzun vadeli yatırımlarda kripto paraların kazancı göz önünde bulundurulduğunda bu seviyelerden maliyet oluşturmak ve 35.000 doların aşağısına zarar durdur yerleştirmek, ileriki vadede yükselişlerin değerlendirilmesine, olası düşüşlerde de zararın sınırlandırılmasına neden olabilir. Alım için aceleci olmadan, maliyet yapma stratejisi ile devam edilebilir" ifadelerine yer verdi.
"BİRÇOK KİŞİ BATTI"
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, derin düşüşün devam etmeyeceğini düşündüğünü kaydederek, şöyle konuştu:
"Yurtdışında 19-20 Aralık civarlarında Noel tatili var, o tarihe kadar bu seviyelerde seyreder. Ben bu hareketleri piyasada büyük balina denilen büyük yatırımcılara bağlıyorum. Piyasanın büyük kısmını elde tutuyorlar. Yüksekten satıp düşükten topluyorlar. O arada olan küçük yatırımcılara oluyor. Bilmeden işlem yaptığı için bu piyasalarda Türkiye'den çok kişi batıyor. Para kazanan da var ama zor bir piyasa, kimse borç alarak, kredi çekerek yatırım yapmasın."
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