Asgari ücret 2. toplantı saat kaçta başlıyor? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Son gelişmeler...
Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Komisyon, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün ikinci kez toplanacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda ekonomiye ilişkin raporlar değerlendirilecek. Şimdi ise gözler ikinci toplantı detaylarına çevrildi. Peki, asgari ücret 2. toplantı saat kaçta başlıyor? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret 2. toplantı saat kaçta başlıyor? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret çalışmaları devam ediyor. Yeni ücretin belirlenmesi için komisyon bugün ikinci kez toplanacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, asgari ücret 2. toplantı saat kaçta başlıyor? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İkinci toplantıda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek.
Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler:
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ASGARİ ÜCRET" AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, asgari ücret konusundaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz."
BAKAN BİLGİN'DEN "EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET" VURGUSU
Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.
Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.
TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir." değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE İLK RAKAMLAR
Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.
Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.
Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.
2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.
VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.
Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:
BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
SGK PRİMİ (%14) : 626,06
İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.
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