Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık! Evde bakım parası ne zaman, hangi illerde yatar?
Evde bakım parası alan vatandaşlar bu maaşın hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. 7 Aralık tarihinde maaşların hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık günü araştırılıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden de kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. İşte; evde bakım maaşını yatıp yatmadığı hakkında detaylı bilgiler!
7 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası 7 Aralık tarihinde sorgulanan konulardan birisi oldu. Her ay farklı tarihlerde yatırılan evde bakım parasını almak isteyenler Aralık ayı maaşını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden henüz sorgulama yapmayanlar evde bakım maaşı yatan iller hakkında bilgi arıyor. Peki; 7 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 ARALIK!
Evde bakım maaşları henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Maaşların ayın 15'inden itibaren hesaplara yatması beklense de konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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- Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık! Evde bakım parası ne zaman, hangi illerde yatar?
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