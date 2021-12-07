Gram altında yeni rekor: 793 TL oldu! İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı

"ÇOK KARAMSAR OLMAMAK GEREKİYOR"

Korku ve panikle işlem yapanlar geçen yıl da bu senaryoyu gördü. Her zaman zarar ederler. Muhtemel bu 13 TL seviyesi üzerinde döviz alanlar, 750 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar bence bir kez daha düşünmeli. Dediğim gibi her şeyin tedbiri mutlaka alınmıştır. Bir şeyler muhakkak yavaş yavaş rayına oturacaktır. Çok karamsar olmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.