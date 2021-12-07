07 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gram altında yeni rekor: 793 TL oldu! İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Gram altında yeni rekor: 793 TL oldu! İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
ABONE OL
Gram altında yeni rekor: 793 TL oldu! İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen yurt içinde dolar/TL’nin yüksek seyretmesiyle yeni bir rekor kırdı. Gram altın fiyatı 793 TL olan rekorunu 795 TL’nin üzerine taşıdı. Çeyrek altın 1300 TL’ye yükseldi. Tam altın da 5 bin TL barajını yıktı. Gram altın şu sıralar 787 TL’den alıcı buluyor. İslam Memiş de yatırımcıya dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Altın yatırımcıları Omicron varyantının piyasalar üzerince oluşturacağı etkiye odaklanırken bir taraftan da ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politikasına gideceğine ilişkin beklentilerle baskılanmayı sürdürüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen yurt içinde dolar/TL'nin yüksek seyretmesiyle rekorunu tazeledi. Gram altın 793 lira olan rekorunu 795 liranın üzerine taşıdı. Çeyrek altın 1300 liraya çıktı. Tam altın ise 5 bin lira barajını da yıktı.

7 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 787,85 TL

Cumhuriyet altını: 787,85 TL

Yarım altın:2.571,00 TL

Çeyrek altın:1.282,00 TL

ALTIN SATMALI MI ALMALI MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Bugüne kadar altın için hep 'alın' tavsiyemiz oldu. Gidişat belli. Sürekli yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir kur ve altın var karşımızda. Dolar nereye, gram altın oraya" dedi.

"VATANDAŞLAR KENDİLERİNE ZAMAN TANISIN"

İslam Memiş 'Altın almalı mı, satmalı mı?' sorusuna cevap arayan yatırımcılara seslenerek, "Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Eğer vatandaşlar kendilerine biraz daha vakit tanıyabilirlerse, o puslu havanın dağılmasını bekleyebilirlerse isabetli bir karar vermiş olabilirler.

"ÇOK KARAMSAR OLMAMAK GEREKİYOR"

Korku ve panikle işlem yapanlar geçen yıl da bu senaryoyu gördü. Her zaman zarar ederler. Muhtemel bu 13 TL seviyesi üzerinde döviz alanlar, 750 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar bence bir kez daha düşünmeli. Dediğim gibi her şeyin tedbiri mutlaka alınmıştır. Bir şeyler muhakkak yavaş yavaş rayına oturacaktır. Çok karamsar olmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA