Akbank ÇM kapalı ne demek? Akbank ÇM aktifliği kapalı ne anlama geliyor? 7 Aralık Akbank çöktü mü?

AKBANK ÇM KAPALI NE DEMEK?

Bu hatanın neye denk geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak tahminlere göre; uygulamada karşılaşılan hatanın şifre işlemleriyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Akbank Direkt'e giriş yapmak veya finansal işlemlerinizi onaylamak için Akbank Direkt Şifreci uygulamasından yararlanabilirsiniz. Sizin için tek kullanımlık şifreler üreten uygulamayı iPhone ve Android işletim sistemli cep telefonlarından kullanabilirsiniz.

Kullandığınız cep telefonunun uygulama mağazasından (iPhone için AppStore, Android için Google Play) Akbank Direkt Şifreci uygulamasını indirebilirsiniz.