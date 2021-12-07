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Akbank ÇM kapalı ne demek? Akbank ÇM aktifliği kapalı ne anlama geliyor? 7 Aralık Akbank çöktü mü?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Akbank ÇM kapalı ne demek? Akbank ÇM aktifliği kapalı ne anlama geliyor? 7 Aralık Akbank çöktü mü?

Akbank çöktü mü? Akbank ÇM kapalı ne demek? Akbank ÇM aktifliği kapalı ne anlama geliyor? Akbank müşterileri, mobil uygulamalara girişlerde bazı arızalar yaşadığını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre; 7 Aralık günü Akbank çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Mobil kullanıcıları Akbank ÇM kapalı uyarısıyla karşılaşıyor. Peki; Akbank ÇM aktifliği kapalı ne anlama geliyor?

Akbank ÇM kapalı ne demek? Akbank ÇM aktifliği kapalı ne demek? 7 Aralık Akbank çöktü mü sorusu, bankanın mobil uygulama kullanıcılarının merak ettiği konulardan birisi oldu. Akbank kullanıcıları, mobil uygulamaya girişlerde ÇM aktifliği kapalı diye bir uyarıyla karşılaşıyor. Bu nedenle uygulamaya girişlerde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

AKBANK ÇM KAPALI NE DEMEK?

Bu hatanın neye denk geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak tahminlere göre; uygulamada karşılaşılan hatanın şifre işlemleriyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Akbank Direkt'e giriş yapmak veya finansal işlemlerinizi onaylamak için Akbank Direkt Şifreci uygulamasından yararlanabilirsiniz. Sizin için tek kullanımlık şifreler üreten uygulamayı iPhone ve Android işletim sistemli cep telefonlarından kullanabilirsiniz.

Kullandığınız cep telefonunun uygulama mağazasından (iPhone için AppStore, Android için Google Play) Akbank Direkt Şifreci uygulamasını indirebilirsiniz.

Dilerseniz, Akbank Direkt İnternet'teki "Şifreci – Mobil Talep" menüsünden sizi uygulama mağazasına yönlendirecek linkin tarafınıza SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Aktivasyon İşlemi:

Uygulama mağazasından Akbank Direkt Şifreci uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra, öncelikle uygulamayı açmak için kullanılacak 6 haneli bir PIN belirlemeniz gerekmektedir. Bu PIN, uygulamayı 3. kişilerin açmasını önlemek için bir ek güvenlik önlemidir ve Akbank Direkt Şifreci'yi her açtığınızda size sorulacaktır. Sonrasında aktivasyon için müşteri numaranız ya da kredi kartı numaranızdan birini ekrana girmeniz gerekir. Bunun yanında size aktivasyon kodu da sorulacaktır. Aktivasyon kodu, Akbank Direkt İnternet'ten ya da uygulama ekranındaki link aracılığıyla alınabilmektedir.

Akbank Direkt İnternet'ten aktivasyon kodu almak için: Akbank Direkt İnternet'teki "Şifreci – Mobil Aktivasyon Kodu" menüsünden sizin için özel olarak üretilen kodu görebilirsiniz. Bu kodu cep telefonunuzdaki Akbank Direkt Şifreci uygulamasının aktivasyon ekranına girmeniz gerekmektedir.

Akbank Direkt Şifreci uygulamasından aktivasyon kodu almak için: Aktivasyon ekranındaki "Aktivasyon Kodu Al" butonuna tıklayın. Bu ekranda müşteri numaranız ve Akbank Direkt şifreniz ya da kredi kartı numaranız ve kredi kartı şifrenizi yazaran devam edin. Ardından, cep telefonunuza SMS ile gönderilen Cep Şifre'yi ilgili ekrana girin. Aktivasyon kodu otomatik olarak ekrana yansıyacak ve bu şifreyi herhangi bir yere girmenize gerek olmadan otomatik olarak ilgili sahaya taşınacaktır. Devam tuşuna basarak aktivasyon işlemini tamamlayabilirsiniz.

İptal İşlemi:

Akbank Direkt Şifreci kullanımınızı iptal etmek isterseniz, Akbank Direkt İnternet'e girerek, "Şifreci-Mobil" menüsünden iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca şubelerimizden ve Akbank Telefon Şubesinden de iptal edebilirsiniz.

Kullanım Ücreti:

Akbank Direkt Şifreci ücretsiz bir uygulamadır.

Aktivasyon işleminiz sırasında kullanılacak olan internet bağlantısı mevcut operatör tarifenizden ücretlendirilecektir. Uygulamayı aktifleştirdikten sonraki kullanımlarınızda internet bağlantısı olmadan da Akbank Direkt Şifreci uygulamasını kullanabilirsiniz.

Akbank Direkt Şifreci PIN'i Unutulursa:

Akbank Direkt Şifreci PIN'inizi unutursanız, uygulamayı yeniden aktive ederek yeni bir PIN belirlemeniz gerekmektedir. Tekrar aktivasyon yapabilmek için, öncelikle uygulamayı telefonunuzdan silmeniz ve uygulama mağazasından tekrar yüklemeniz gerekmektedir. Sonrasında aktivasyon işlemini tekrarlayabilirsiniz.

Farklı bir telefonda Akbank Direkt Şifreci Kullanımı:

Aynı anda birden fazla telefonda Akbank Direkt Şifreci uygulaması kullanılamamaktadır. Akbank Direkt Şifreci'yi farklı bir telefonda kullanmak isterseniz, öncelikle mevcut telefonunuzdaki kullanımı iptal etmeniz gerekmektedir. Sonrasında uygulamayı kullanmak istediğiniz telefonunuza Akbank Direkt Şifreci uygulamasını yükleyerek, aktivasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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