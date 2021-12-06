Siirt’te çoban bulamıyorlar! Maaşlar 10 bin TL
Siirt'te köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayanlar, 10 bin TL maaşla çalışacak çoban arayışına girdi. Çobanlık yaptığını belirten vatandaş, “Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz” dedi.
Siirt'te köylerde tarım ve hayvancılık yapmak istemeyen gençler 10 bin TL maaşı geri çeviriyor.
Kış mevsiminin gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını belirten sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir iş olduğu için bu mesleği yapacak insan bulamadıklarını söyledi.
YORUCU VE MEŞAKKATLİ BİR İŞ
Kış ayları boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti.
"10 BİN LİRA VERİYORUZ KİMSE KABUL ETMİYOR"
İmaç, "Şu an Siirt'teyiz, Şırnak'tan Cizre'ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz" dedi.
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