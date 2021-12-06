Siirt’te çoban bulamıyorlar! Maaşlar 10 bin TL

"10 BİN LİRA VERİYORUZ KİMSE KABUL ETMİYOR"

İmaç, "Şu an Siirt'teyiz, Şırnak'tan Cizre'ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz" dedi.