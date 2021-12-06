Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2022 asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? İşte tahminler!
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın asgari ücret zammını belirleyecek 2022 asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücrete ne kadar zam verileceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Ülkemizde milyonlarca çalışanın kazanacağı en düşük ücreti belirleyecek asgari ücret zammının ne kadar olacağı gündemde sorgulanıyor. İlk toplantının ardından gözler ikinci komisyon toplantısına çevrildi. Peki; 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? İşte tahminler!
2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? Ülkemizde milyonlarca çalışan ödemelerini asgari ücretle alıyor. Tam zamanlı çalışanların alabileceği en düşük maaş olan asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile belirleniyor. Ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş'in ev sahipliğinde ikinci toplantı yapılacak. Peki; 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 asgari ücretin belirlenmesinde ikinci ve üçüncü toplantı kritik rol oynayacak. 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ederken, komisyonun ikinci toplantısı 7 Aralık gün saat 14:00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10:00'da TİSK'te yapılacak.
ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE KAÇ OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.
Geçen günlerde Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da, asgari ücret ile ilgili çalışmalar tüm detayları ile masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri, bugüne kadar yapılanlar ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Konuşmalar devam ederken Erdoğan, toplantıda yer alan tüm genel başkan yardımcılarından asgari ücretin kaç lira olması gerektiğine ilişkin görüşlerini istedi. Kurmaylar tek tek düşündükleri rakamı açıkladı. Genel olarak verilen rakamlar net 4 bin lira civarındaydı.
Bakan Bilgin de, asgari ücretin 4 bin lira olarak belirlenmesi halinde bunun işverene maliyetinin 6 bin 500 lirayı bulacağını belirtti. Bilgin, bu maliyetin de 10'un altında işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından sıkıntı yaratabileceğini, işçi çıkarmaların gündeme gelmesi ile ilgili endişeler bulunduğunu aktardı.
Bilgin, küçük işletmelerin yeni belirlenen asgari ücretten sonra işçi çıkarmalarının önlenmesine dönük çalışmalar ile ilgili bilgileri de paylaştı. Bilgin, 10'dan az işçi çalıştıran firmalara vergi ve SGK prim desteği verilebileceğini kaydetti.
Başkan Erdoğan görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklasa da rakamın ne olacağı ile ilgili bilgi vermedi. Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak" dedi.
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