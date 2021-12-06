Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!

Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO günlük fındık fiyatları brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 – 02 olmak üzere toplam %2,01 – 2,02 oranında kesinti yapmaktadırlar.

FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL

Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL