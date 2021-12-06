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Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!

6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları! Fındık fiyatları ne kadar oldu? Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatında yükseliş yaşandığı belirtiliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının Aralık ayı durumuna ilişkin bilgiler verdi. Bu gelişmenin ardından; fındık fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları nasıl? İşte yanıtı!

Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatında değişiklik yaşandı. Fındık fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle il il fındık fiyatları araştırılıyor. Peki; 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar oldu?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının aralık ayıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Soydan, bu artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Üreticilerin bir kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, fiyatlarda yaşanan bu artışın ilerleyen haftalarda devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO günlük fındık fiyatları brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 – 02 olmak üzere toplam %2,01 – 2,02 oranında kesinti yapmaktadırlar.

FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL
Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL
Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Trabzon – En düşük: 25.25 TL / En yüksek: 26.50 TL
Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 27.00 TL
Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

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