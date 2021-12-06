Hyundai Casper Türkiye’ye ne zaman gelecek? Hyundai Casper Türkiye satışı başladı mı, ne zaman?

İÇ MEKAN DETAYLARI

Hyuındai Casper'ın arka koltukları, tıpkı öndekiler gibi tam katlanabiliyor. Bunun yanı sıra, arka koltukları 39 dereceye kadar geri yatırmak da mümkün.

Ayrıca arka koltuklar 160 mm'ye kadar ileri ve geri kaydırılabiliyor ki bu da pratikliği artıran özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Arka koltuklar tamamen öne kaydırıldığında 301 litre bagaj hacmi elde ediliyor. Ayrıca tüm koltuklar yatırıldığında 2059 mm uzunluğunda nesnelerin sığdırılabileceği düz bir alan ortaya çıkıyor.