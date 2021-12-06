Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı?
Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yeni maaş zammını merakla bekleyen çalışanlar zam oranının geçen sene ne zaman açıklandığını merak ediyor. İşte, Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı?
Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde maaş zammı gündemin ilk sırada yer alıyor. Asgari ücret zammının geçen sene ne zaman belli olduğu merak ediliyor. İşte, Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2021'DE NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2021 yılı içinde geçerli olacak asgari ücret zam oranı Ocak ayının ilk haftasında açıklanmıştı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR YAPILMIŞTI?
Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.
2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
BRÜT ASGARİ ÜCRET: 3.577,50
NET ASGARİ ÜCRET: (BEKAR ÇOCUKSUZ): 2.825,90
NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN): 2.879,57
NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+1 ÇOCUKLU): 2.919,81
NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+2 ÇOCUKLU): 2.960,06
NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+3 ÇOCUKLU): 3.013,72
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