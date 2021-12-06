Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde maaş zammı gündemin ilk sırada yer alıyor. Asgari ücret zammının geçen sene ne zaman belli olduğu merak ediliyor. İşte, Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2021'DE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2021 yılı içinde geçerli olacak asgari ücret zam oranı Ocak ayının ilk haftasında açıklanmıştı.