Borsa İstanbul rekor kırdı! Artış sürecek mi?

Yeni haftanın birinci gününün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.925,07 puan ile bütün zamanların en yüksek seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,32 ve 6,12 puan değer kazanarak 1.916,53 düzeyine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANÇ SAĞLAYAN ENDESK FİNANSAL KİRALAMA OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,57 ile inşaat oldu.

PİYASALARDA OMİCRON ETKİSİ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.