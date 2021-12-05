Ulaşımda devrim! Türkiye demir ağlarla örüldü
Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi. Yeni projeler de bir yandan devam ederken Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Konya-Karaman-Ulukışla, Halkalı- Kapıkule YHT projelerinde de sona yaklaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021" kitabında, devam eden Yüksek Hızlı Tren projeleriyle ilgili tüm bilgiler yer alıyor.
Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Konya-Karaman kesiminde son testler yapılıyor.
Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi.
Demiryolu ağı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştı. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlar yüzde 172, elektrikli hatlar ise yüzde 180 artırıldı.
Proje tamamlandığında Ankara-Sivas hattında demiryoluyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. 14 saatlik ulaşım süresini 3.5 saate indirecek Ankara-İzmir Hızlı Tren ahattında yıllık 13.5 milyon yolcu taşınacak.
Halkalı-Kapıkule (Edirne) hattında da seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları 5 Aralık kısa uzun!
- 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları