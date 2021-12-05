05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?

5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021
ABONE OL
5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası maaşı kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık! Evde bakım parasının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. Bu ödemeleri düzenli olarak alanlar Aralık ayı maaşının akıbetini sorguluyor. Peki; 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık Pazar! Evde bakım parasının hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aralık ayı maaşlarının yatmaya başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki; 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar!

5 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmaya başlanmadı. Ödemeler hesaplara yatmaya başladığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA