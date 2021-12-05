5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık! Evde bakım parasının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. Bu ödemeleri düzenli olarak alanlar Aralık ayı maaşının akıbetini sorguluyor. Peki; 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık Pazar! Evde bakım parasının hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aralık ayı maaşlarının yatmaya başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki; 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar!
5 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmaya başlanmadı. Ödemeler hesaplara yatmaya başladığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?