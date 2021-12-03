Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte hesaplama yöntemi...

Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur zammı ne kadar olacak sorusu milyonların odaklandığı konulardan oldu. Biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı, aralık enflasyon oranları ile belli olacak. İşte, Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı?

MEMUR ENFLASYON FARKI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2022 maaş zammı öncesi enflasyon farkının ne kadar olacağını araştıran memur ve emeklinin önünde sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı.