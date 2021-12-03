Son dakika: Borsa İstanbul’dan bir ilk daha! Haftayı rekorla kapattı

Endeks, 30,35 puanlık artışla 1.910,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi 2,55 değer kazandı.

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