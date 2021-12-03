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Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir ilk daha! Haftayı rekorla kapattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: Borsa İstanbul’dan bir ilk daha! Haftayı rekorla kapattı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,61’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,61'lik yükselişle tamamladı.

Endeks, 30,35 puanlık artışla 1.910,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi 2,55 değer kazandı.

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