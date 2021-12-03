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Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?

Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık çalışanlarının gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacak zam haberine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara zam müjdesi vermişti. Diğer yandan sağlık çalışanları seyyanen zam yapılıp yapılmacağını merak ediyor. İşte, Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?

Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık çalışanları doktorlara yapılan zammın yanında seyyanen zam olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' ifadelerini kullandı. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte açıklamanın tamamı:

Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak.

Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SEYYANEN ZAM SON DAKİKA VAR MI?

Sağlık çalışanlarına seyyanen zam konusunda henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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