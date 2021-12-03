Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık çalışanları doktorlara yapılan zammın yanında seyyanen zam olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' ifadelerini kullandı. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte açıklamanın tamamı: