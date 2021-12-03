Altın fiyatları zirvede! Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Fiyatı kritik eşiği geçecek mi? Güncel çeyrek altın gram altın bilezik fiyatları

KRİTİK SEVİYELER...

Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.