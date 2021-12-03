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Altın fiyatları zirvede! Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Fiyatı kritik eşiği geçecek mi? Güncel çeyrek altın gram altın bilezik fiyatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Altın fiyatları zirvede! Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Fiyatı kritik eşiği geçecek mi? Güncel çeyrek altın gram altın bilezik fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken yeni ayın başlangıcıyla birlikte vatandaşlar altının yükselip yükselmeyeceğini araştırıyor. Yatırımcılar son zamanda "Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte son durum... Gram altın, çeyrek altın, ons fiyatı...

Altın gram fiyatı tarafında dalgalanmalar sürerken, yurt içinde yatırımcıların gözü fiyatlamalarda etkili olan ons ve dolar kuru üzerinde. Fed odaklı hareket eden ons altın fiyatı 1800 dolar psikolojik direncinin hemen altında seyrini sürdürüyor.

Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1760'lı seviyelerine geri geldi.

KRİTİK KARAR ETKİLİ OLACAK

Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı 1760 dolara kadar çekildi.

Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ONS FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

KRİTİK SEVİYELER...

Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

GÜNÜN RAKAMLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,69 artışla 780,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,69 yükselişle 780,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

Alış: 779,80
Satış: 780,00

Cumhuriyet Ata Lira

Alış: 5.140
Satış: 5.161

22 Ayar Bilezik(Gr.)

Alış: 711,40
Satış: 715,40

Lira(Tam) Ziynet

Alış: 5.023
Satış: 5.023

Yarım Ziynet

Alış: 2.512
Satış: 2.522

Çeyrek Ziynet

Alış: 1.256
Satış: 1.261

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