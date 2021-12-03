03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum

Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2021
ABONE OL
Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum

Bitcoin neden düşüyor 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Covid-19 salgınındaki Omicron varyantı piyasalardaki risk iştahını azaltmaya devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.5 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 743 milyar dolar seviyesine indi. Yatırımcılar bitcoindeki düşüşün nedenini merak ediyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum

Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son iş gününe girerken kripto para piyasaları toplam sermaye değeri 2,6 trilyon seviyesinde devam ediyor. Son 24 saatlik toplam işlem hacmi ise 112 milyar dolar seviyelerinde, ortalamanın altında devam ediyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum

Covid-19 salgınındaki Omicron varyantı piyasalardaki risk iştahını azaltmaya devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.5 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 743 milyar dolar seviyesine indi.

Saat 8.45 itibariyle Bitcoin binde 2 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 56 bin 790 dolar seviyesine geriledi. Ancak piyasalardaki düşüşün daha fazla olması nedeniyle Bitcoin hakimiyeti yüzde 39.15'e yükseldi.

Ethereum ise dünkü hızlı yükselişinin ardından sert düştü. ETH'nin fiyatı yüzde 4.3 geriledi ve 4 bin 523 dolar seviyesini gördü. ETH son 7 günde ise yatırımcısını yüzde 6.2 kara geçirdi.

Bir yukarı iki aşağı hareket eden Ripple'de senaryo yine değişmedi. XRP son 24 saatte yüzde 3.4 değer kaybederek 96 cent seviyesine indi. XRP dün yükselerek geçtiği 1 dolar barajında tutunamamış oldu.

Dogecoin de kan kaybetmeye devam ediyor. DOGE'un fiyatı aynı sürede yüzde 4.1 düşerek 20 cent oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA