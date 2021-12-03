Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son iş gününe girerken kripto para piyasaları toplam sermaye değeri 2,6 trilyon seviyesinde devam ediyor. Son 24 saatlik toplam işlem hacmi ise 112 milyar dolar seviyelerinde, ortalamanın altında devam ediyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum

Covid-19 salgınındaki Omicron varyantı piyasalardaki risk iştahını azaltmaya devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.5 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 743 milyar dolar seviyesine indi.