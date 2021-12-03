2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? Enflasyon arttı mı, düştü mü? TÜİK son dakika Kasım enflasyon oranı…

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Ocak 2022'dir.