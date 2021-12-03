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2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? Enflasyon arttı mı, düştü mü? TÜİK son dakika Kasım enflasyon oranı…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? Enflasyon arttı mı, düştü mü? TÜİK son dakika Kasım enflasyon oranı…

Gelecek yıl 2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun Kasım verileri arama motorlarında sorgulanıyor. TÜİK son dakika Kasım enflasyon oranı ne kadar oldu? Emekli maaşlarından kira zamlarına kadar birçok veriyi etkileyecek enflasyon oranları 3 Aralık günü belli oluyor. Peki; 2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? TÜİK son dakika enflasyon arttı mı?

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? 2021 Kasım enflasyon ne kadar? Enflasyon arttı mı, düştü mü? TİK son dakika Kasım enflasyon oranı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan parametrelere göre; enflasyon oranları gelecek yılın memur ve emekli maaşlarını belirleyecek. Peki; 2021 Kasım enflasyon ne kadar?

2021 KASIM ENFLASYON NE KADAR?

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %21,31, aylık %3,51 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2021
Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve %0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2021

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %19,75, aylık %3,22 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Ocak 2022'dir.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ!

TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.

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