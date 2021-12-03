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Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...

Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının başına geldiğimiz dönemde, çiftçiler için önemli ödeme kalemleri içinde yer alan kuraklık desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çiftçilere sağlanan destek ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayacak. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...

Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere kuraklık desteği ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediliyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Ödeme miktarı kaybın yaşandığı dekar başına değişebiliyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021?

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.

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