Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...

Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere kuraklık desteği ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediliyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Ödeme miktarı kaybın yaşandığı dekar başına değişebiliyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021?

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.