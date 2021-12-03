Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...
Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının başına geldiğimiz dönemde, çiftçiler için önemli ödeme kalemleri içinde yer alan kuraklık desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çiftçilere sağlanan destek ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayacak. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...
Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere kuraklık desteği ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediliyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Ödeme miktarı kaybın yaşandığı dekar başına değişebiliyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021?
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.
Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.
Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuraklık desteği ne zaman ödenecek, verilecek? Kasım - Aralık kuraklık desteği ayın kaçında yatar 2021? İşte detaylar...
- 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödül ve haftanın kazananı...
- Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? Başvuru şartları ve kadrolar...
- Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu
- Bugün emekli olsam ne kadar para alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşında dikkat çeken detay! En düşüğü 3.276 TL olacak!
- ALES/3 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sonuçları ayın kaçında belli olacak?
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?
- VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs sonuçları ne oldu?
- Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan davası sonucu nedir? Musa Orhan serbest mi kaldı?
- Gelinim Mutfakta 3 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, kim gitti? Gelinim Mutfakta birinci kim?
- 4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...
- Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal