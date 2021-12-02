Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kim olduğu merak edilen konuların başında geliyor. 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de dünyaya gelen Nebati, 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiş ve mecliste yer almıştı. İşte; Nureddin Nebati kimdir sorusunun cevabı!