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Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?

Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Rainbow Polikarbonat talep toplama işlemleri 1 Aralık’ta sona erdi ve gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verilmiş, 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edilmişti. Peki; Rainbow hisse ne zaman işlem görecek?

Rainbow hisse ne zaman işlem görecek? Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? SPK tarafından halka arz sürecine onay verilen şirketlerden birisi olan Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı 1 Aralık itibariyle tamamlandı. RNPOL hisse ne zaman işlem görecek sorusunun cevabı da merak edilen konuların başında geliyor. Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılmıştı.

RAİNBOW HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Rainbow Polikarbonat RNPOL, 10.000.000 TL sermaye artırımı, 2.000.000 TL ortak satışı olmak üzere toplamda 12.000.000 TL nominal değerli paylar satışı tamamlandı. Katılımcı sayısının 20 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Rainbow Polikarbonat'ın gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren borsada işlem görmesi bekleniyor. Yani, 6 Aralık tarihi hisselerin yeniden işlem görmesi için düşünülebilir.

HİSSE FİYATI NE KADARDI?

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

RAİNBOW HAKKINDA

1995 yılından bu yana, polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarına ve kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam eden Rainbow giderek artan satış hacmi, başarı oranı ve 17 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin en güçlü markalarından biri olarak sektörde yer alıyor.

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